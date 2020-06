Flamengo antecipa reapresentação para encarar o Bangu nesta quinta

Os jogadores e os membros da comissão do Flamengo acordaram neste domingo com uma mensagem sendo informados de uma alteração no planejamento de treino da semana. A reapresentação após a folga do final de semana, antes marcada para terça, foi adiantada para a tarde desta segunda-feira.

A mudança no quadro de trabalho da semana é por conta da possibilidade de o Flamengo entrar em campo na quinta-feira (18), contra o Bangu, pela quarta rodada da Taça Rio. Como as duas equipes foram as primeiras a retornarem aos treinamentos e são os próximos adversários na tabela do Carioca, os dois clubes aceitariam entrar em campo.

Como informou o Globoesporte.com, no último sábado, clubes que são a favor do retorno do Estadual 2020, exceto Fluminense e Botafogo, se reuniram e "combinaram" que o Campeonato voltaria no dia 18, o que seria confirmado no Arbitral desta segunda-feira, às 17h.

O Flamengo iniciará a quinta semana de trabalho depois da paralisação do futebol brasileiro. O Rubro-Negro foi o primeiro clube a voltar a trabalhar em Centro de Treinamento e tem mostrado que a "Bolha de Segurança" criada no Ninho do Urubu tem dado certo.

Campeão da Taça Guanabara, o Rubro-Negro já está na final do Estadual. Apesar disso, o Flamengo não freou na Taça Rio e é líder do Grupo A, com nove pontos. O Bangu, primeiro adversário no retorno, busca vaga na semifinal do segundo turno, sendo o terceiro colocado do grupo, com quatro pontos. No Grupo B, Fluminense, com nove, e o Madureira, com seis, são os líderes.