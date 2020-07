Torcida do Naça vende uniformes em homenagem ao eterno Adriano Reis

Torcida Organizada Apaixonaça faz uniformes em homenagem a Adriano Reis | Foto: Reprodução/ Facebook

Manaus - No último domingo (28), a Torcida Organizada Apaixonaça, do Nacional FC, anunciou a venda de camisas comemorativas em homenagem ao ex-integrante e presidente da Associação das Torcidas Organizadas do Nacional (Aton), Adriano Reis dos Santos, de 33 anos.

Vítima de um câncer, Adriano Reis estava internado na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCECON) e faleceu no dia 7 de abril. Mais de dois meses depois, a Apaixonaça anunciou as homenagens ao ex-diretor de comunicação, com a venda de uniformes ilustrados.

"Tive a iniciativa porque achei uma homenagem justa. Ele foi um cara que se destacou dentro da torcida, era diretor de comunicação da Apaixonaça. Ele era jovem, tinha os problemas pessoais como todo mundo, mas não tinha medo da verdade", destaca o atual presidente da Organizada, Natanael Figueiredo.

Natan "Apaixonaça", como é conhecido o presidente da associação e torcedor e tem 51 anos. Ele também afirma que a homenagem deu-se pelas condições do velório. Como era início do período de isolamento social, poucos torcedores prestigiaram o adeus ao Adriano Reis.

O único representante nacionalino no enterro era eu, acabei nem terminando o discurso pela emoção, mas sempre estivemos ao lado dele durante toda a vida. Era alguém que se destacava na torcida, então merecia uma homenagem singela", completa.

Os uniformes têm preços diferenciados para torcedores associados à Apaixonaça e aqueles "de fora". São camisas, camisetas, bermudas e roupas infantis vendidas a R$40 para os sócios e R$50 para não-sócios. O número para contato é 99327-3858 (Natan). Também é aceita a opção de transferência bancária.

