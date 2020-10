Jogadora Marta terá estátua ao lado de Pelé no museu da CBF

A data de inauguração ainda não está prevista | Foto: FIFA

A atacante Marta, de 33 anos, eleita cinco vezes como a melhor jogadora de futebol do mundo pela Fifa, ganhará uma estátua, ao lado de Pelé, no Museu da CBF, localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Marta recebeu a equipe que fez a estátua de Pelé em sua residência, para tirar as medidas exatas e dar início a confecção da peça em Londres. O museu da CBF ainda ganhará uma ala totalmente dedicada a história e aos feitos do futebol feminino.

O técnico Zagallo também será homenageado. Ambos irão escolher a pose para o retrato em tamanho real.

As estátuas não possuem previsão de inauguração, devido a pandemia do novo Coronavírus.

*Com informações da assessoria

