Canarinho representará milhões de torcedores da Seleção em jogo

Está tudo preparado para a partida de hoje e torcedor apoiando o time não vai faltar | Foto: Lucas Figueiredo-CBF

Um torcedor em especial estará presente e representando os mais de 200 milhões de brasileiros e outros fãs da Seleção. O Canarinho estará no jogo desta sexta-feira (9) entre Brasil e Bolívia, na na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). A pandemia da Covid-19 fez com que não fosse possível ter a presença da torcida.

A partida é válida pela estreia das Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA Qatar 2022. O mascote oficial da Seleção Brasileira, o personagem tão querido no mundo do futebol estará no estádio para receber os comandados do técnico Tite e companhia e apoiá-los incondicionalmente durante os 90 minutos, como de costume em jogos do Brasil.

Sem contato físico, para respeitar o distanciamento social imposto pela pandemia, o Canarinho vai receber a delegação na chegada do ônibus ao estádio. Já na arquibancada, no setor popular atrás do gol, o mascote fará a festa na entrada do time em campo, com um verdadeiro show de fumaça nas cores verde e amarelo. Na hora do hino, nosso torcedor especial ficará de pé e, com a mão no peito, acompanhará a canção respeitosamente.

Quando a bola rolar, o Canarinho vai tremular a bandeira do Movimento Verde e Amarelo para dar força ao time da arquibancada.

*Com informações de CBF

Leia mais:

Brasil enfrenta Bolívia com sistema ofensivo e alto nível, diz CBF