Piqué critica Barcelona por situação contratual de Messi

O zagueiro espanhol Gerard Piqué criticou o Barcelona pela forma como lida com a situação contratual do craque argentino Lionel Messi, o que fez o meia-atacante tentar deixar o clube na pré-temporada.

A crítica veio na véspera do primeiro clássico com o Real Madrid nesta temporada, e dois dias após Piqué, de 33 anos, renovar contrato com o Barça por três anos (e também na iminência de uma moção de desconfiança contra a diretoria do time).

O presidente do clube, Josep Bartomeu, foi alvo de uma entrevista contundente de Messi, que acabou ficando no Camp Nou, mas o relacionamento entre os dois parece irreparável, algo que deixou Piqué espantado.

“Me pergunto: como é possível que o melhor jogador que o esporte já teve, que temos a sorte de aproveitar, acorda um dia e envia um Burofax [correspondência registrada] porque sente que não está sendo ouvido?”, disse Piqué ao jornal La Vanguardia.

“É tudo agressivo demais. O que está acontecendo? Messi merece tudo. O novo estádio deveria receber seu nome primeiro, e depois o do patrocinador. Deveríamos preservar nossas figuras de destaque, não menosprezá-las. Isso realmente mexe comigo”, afirmou.

O zagueiro também comentou reportagens segundo as quais Bartomeu sabia que o time contratou uma agência de redes sociais para criticar os jogadores no início deste ano. Bartomeu nega as alegações.