Rogério Ceni prepara Fla para jogo da Libertadores na terça-feira (24)

O Flamengo precisa ganhar para seguir na Libertadores | Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Eliminado pelo São Paulo na Copa do Brasil, o Flamengo passa por sua pior fase em jogos por disputas nacionais. Com foco, Rogério Ceni planeja estratégias para recuperar o bom futebol do Flamengo para o jogo da próxima terça-feira (24) contra o Racing, em Buenos Aires, pelas oitavas de final da Libertadores.



Desde o retorno do futebol em junho, o Rubro-Negro mostrou apenas pouca coisa da equipe multicampeã de 2019 e 2020. Jorge Jesus foi embora, veio Domènec Torrent e agora Rogério Ceni é o treinador.

Ceni promete recuperar a confiança dos jogadores para evitar uma nova e desastrosa eliminação.

"Não só tem como recuperar o elenco para a Libertadores, como faremos. Mas o maior problema está na cabeça. Precisamos recuperar isso. Sofremos dois gols parecidos e o time sente muito", avaliou Ceni em sua coletiva no Morumbi.

Desde que assumiu há pouco mais de uma semana, Ceni acumula duas derrotas e um empate. A derrota por 3 a 0 para o São Paulo na última quarta-feira (18) foi a quarta partida seguida sem vitória.

E mais, nestas quatro partidas, o que era um dos ataques mais poderosos do Brasil, só marcou dois gols. A defesa sofreu 10.

O duelo na Argentina abre a disputa por uma vaga nas quartas de final da Libertadores.

*Com informações da Gazeta Esportiva



Leia mais:

Manchester City prorroga contrato de Pep Guardiola até 2023

Athletico-PR embala na Série A e impede líder Atlético-MG de disparar

Semifinais do Handebol no AM acontecem neste fim de semana em Manaus