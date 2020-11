Manaus FC enfrenta Santa Cruz neste sábado

O Manaus FC enfrenta neste sábado (21) o melhor time do Campeonato Brasileiro da Série C, o Santa Cruz (PE). A equipe pernambucana, que joga em casa, no estádio Arruda, chega nesta 16ª rodada da fase de classificação com 36 pontos conquistados, nada menos que 10 pontos a mais que o segundo colocado, o Clube do Remo (PA).

Para ter uma ideia do quanto o Santa vem sobrando na competição, nem o Brusque (SC), que é líder do Grupo B, atingiu tal pontuação. Os catarinenses têm 28 pontos no certame, três a mais que o Ypiranga (RS). A partida entre Santa Cruz x Manaus acontecerá às 18h (horário de Manaus), com transmissão da Dazn (streaming) e em áudio pela ManausFC TV, no YouTube.

Em quinto lugar na tabela de classificação do Grupo A, com 20 pontos conquistados, o Gavião do Norte precisa de uma vitória para não se afastar da zona de classificação para a próxima fase. O G4 da competição é formado por Santa Cruz com 36 pontos, Clube do Remo com 26, Vila Nova com 24 e Paysandu com 22. Além do jogo desta rodada, o esmeraldino ainda jogará em casa contra o Remo, no próximo sábado, 28/11, às 18h. O último compromisso da primeira fase será diante do Imperatriz (MA), fora de casa.

Para o jogo contra o Santa Cruz, o Manaus FC contará com um pernambucano da “gema” como titular, o goleiro Gleibson. Ele vai substituir Jonathan, que se lesionou na última partida.

“Jogar em casa, em Recife, perto da família, sabendo que eles não vão estar presentes, mas em espírito eles vão estar... É um jogo importante para a nossa caminhada na competição, sabemos da responsabilidade. É colocar em prática o que a gente vem trabalhando aqui para conseguir lá, um resultado positivo”, disse.

*Com informações da assessoria