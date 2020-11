Palmeiras tem cinco novos casos de Covid-19 entre os jogadores

O clube conta quase 20 jogadores infectados | Foto: Cesar Greco/Palmeiras

A assessoria do Palmeiras divulgou nesta sexta-feira (20) que mais cinco atletas do elenco principal testaram positivo para a covid-19 nos exames realizados entre quarta e quinta-feira. Neste sábado, o time irá jogar contra o Goiás, com vários desfalques em sua equipe.



São eles: Raphael Veiga, Willian, Aníbal, Breno Lopes e Alan. Todos já estão cumprindo o período de isolamento e sendo monitorados pelo Núcleo de Saúde e Performance (NSP).

Atingindo por um surto da doença, o Verdão chegou a 19 casos simultâneos. Além dos cinco citados acima, também estão infectados: Jailson, Vinicius, Alan Empereur, Benjamin Kuscevic, Matias Viña, Gabriel Menino, Danilo, Gustavo Scarpa, Rony, Gabriel Veron e Gabriel Silva, além dos jovens Marino, Quiñonez e Pedro Acácio.

O zagueiro Luan, que também estava isolado, se recuperou devidamente e poderá atuar neste sábado, no confronto entre Palmeiras e Goiás, que está marcado para as 21 horas (de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio da Serrinha.

*Com informações da Gazeta Esportiva

