Abel Ferreira testa positivo para Covi-19 e não treina o Palmeiras

O técnico irá permanecer em isolamento até que passe o período de transmissão | Foto: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras anunciou que o técnico Abel Ferreira testou positivo para covid-19. Os exames foram feitos na última quinta (3), indicando mais um caso na equipe. O português não comanda o time no clássico contra o Santos neste sábado (5) e já está cumprindo o período de quarentena em um hotel em São Paulo.

A infecção do treinador palmeirense ocorre pouco depois de o clube começar a superar o surto. Nas últimas partidas, o Verdão esteve muito desfalcado por conta da covid-19, tendo inclusive o presidente Maurício Galiotte testado positivo.

Ainda não foi anunciado quem comandará o time neste final de semana, mas a tendência é que o auxiliar Vitor Castanheira esteja à beira do gramado, assim como aconteceu no jogo contra o Ceará, pela Copa do Brasil, após a expulsão de Abel.

O Palmeiras terá pela frente um jogo duro, contra o Santos, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes estão empatadas com 37 pontos, assim como Grêmio e Internacional. A partida está marcada para as 17h00, na Vila Belmiro.

*Com informações da Gazeta Esportiva

