Confiança supera Vitória por 3 a 2 na Série B

Em partida realizada no estádio do Barradão, em Salvador, o Confiança bateu o Vitória por 3 a 2 em jogo disputado nesta sexta-feira (4) e válido pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Após este resultado, o time sergipano subiu para a 7ª posição com 39 pontos, ficando muito próximo do G4. Já os baianos amargam a 14ª posição com 32 pontos.

O jogo

Atuando em casa, o Vitória começou a partida valorizando a posse de bola, diante de um adversário que se fechou atrás esperando uma oportunidade de contra-atacar. Mas a aposta do time baiano foi mais acertada, pois abriu o placar aos 18 minutos com o atacante Léo Ceará, que fez de cabeça após cruzamento de Léo Morais.

Porém, o Confiança mostrou que estava vivo na partida ao conseguir igualar o marcador antes do intervalo, em cobrança de pênalti de Reis aos 38 minutos.

O início da etapa final foi semelhante ao do primeiro tempo, com Léo Ceará colocando o Vitória na frente. Mas a partir daí o roteiro mudou, e o time sergipano virou com gols de Rafael Vila e Renan Gorne e garantiu o triunfo de 3 a 2.