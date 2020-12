Flamengo e Botafogo fazem clássico sob pressão no Brasileiro

O Flamengo, comandado pelo técnico Rogério Ceni, o Flamengo só tem o Campeonato Brasileiro pela frente | Foto: Alexandre Vidal- Flamengo

Sob cobranças, Botafogo e Flamengo fazem clássico carioca neste sábado (5), pela 24ª rodada da Série A, do Campeonato Brasileiro. Em terceiro lugar, o Rubro-Negro vem de duas frustrações em menos de um mês: as eliminações da Libertadores e da Copa do Brasil. Já o Alvinegro luta contra o fantasma do rebaixamento. O duelo será no estádio Nilton Santos, às 17h (horário de Brasília).

O Flamengo, comandado pelo técnico Rogério Ceni, o Flamengo só tem o Campeonato Brasileiro pela frente no restante da temporada.

Na última rodada da Série A, o Flamengo levou a melhor contra o Coritiba: ganhou por 3 a 1, no Maracanã. Já o Botafogo precisa retomar o caminho das vitórias.

Não será desta vez que que o técnico Eduardo Barroca estreará à beira do gramado, na segunda passagem dele pelo Botafogo. O treinador segue se recuperando da covid-19, por isso quem estará à beira do campo será o auxiliar técnico Felipe Lucena.

Nos últimos sete jogos pelo Brasileirão, perdeu cinco e empatou dois. Além disso, o time da estrela solitária, ao lado do lanterna Goiás, em toda a competição foi o que menos conquistou vitórias, três no total. Entretanto, os alvinegros disputaram 22 jogos, enquanto os esmeraldinos entraram em campo 23 vezes.

