Flamengo vence o Botafogo e afunda rival na zona de rebaixamento

O único gol da partida foi convertido pelo meia atacante Everton Ribeiro | Foto: Nayra Halm/Folhapress

Após a queda na Copa Libertadores, o Flamengo voltou a vencer e derrotou o Botafogo pela 24ª rodada do Brasileirão, na tarde deste sábado (5). A equipe comandada por Rogério Ceni mostrou melhora técnica e segue viva na disputa do campeonato.



O único gol do jogo saiu aos 9 do segundo tempo. O Fla pressionou a saída de bola e "forçou" o erro de Marcinho. A bola sobrou com Gerson, que apenas ajeitou para Everton Ribeiro mandar para as redes.

Já nos minutos finais, os dois times tiveram jogadores expulsos. Victor Luís, para o Botafogo, e Gustavo Henrique, para o Flamengo. Nada que alterasse o resultado do jogo.

O resultado coloca o Rubro-Negro com 42 pontos, na 3ª posição, atrás do Atlético-MG apenas nos critérios de desempate. Já o Alvinegro, com mais uma derrota, segue com 20, afundado na zona de rebaixamento.

*Com informações do R7

