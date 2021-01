Fast Clube pede apoio do torcedor para bilheteria virtual

Fast em jogo contra o Moto Club, pela segunda fase da Série D | Foto: Adilson Nascimento

Manaus - O Fast Clube brilhou nos gramados da Série D em 2020 e agora precisa do apoio de seus torcedores e simpatizantes para os próximos confrontos decisivos. A equipe busca angariar fundos com a venda de ingressos virtuais, para cobrir a despesas de viagem e do clube, para o jogo contra o Novorizotino-SP neste domingo (3) e no jogo de volta dia 10 de janeiro.



O primeiro jogo acontece na Arena da Amazônia, às 15h. Infelizmente, por conta da pandemia de Covid-19, os torcedores não poderão comparecer as arquibancadas.

O clube está disponibilizando ingressos virtuais que ajudarão a equipe a obter a quantia necessária para cobrir os gastos com viagem. A entrada simbólica tem o preço inicial de R$ 10,00 indo até R$ 50,00. Para comprar e ajudar o time, basta acessar a conta do time nas redes sociais e escanear o QR Code do ingresso que deseja.

Os ingressos também podem ser adquiridos por meio de links. Cada link deixado pelo clube representa um valor. Você pode ajudar a equipe nos seguinte links, R$ 10 , R$ 20 e R$ 50

Outra forma de apoiar a equipe, é se tornando um sócio torcedor. Devido a pandemia de Coronavírus (Covid-19), o Fast Clube, assim como muitas outros times, foram impactados fortemente no setor financeiro.

Com os estádios fechados a renda por bilheteria foi a zero. Com a pandemia, diversos estabelecimentos tiveram que fechar, tendo que se adaptar e reduzindo muito seus ganhos. Diversos patrocinadores não puderam continuar com as quantias de apoio, então, o "Rolo Compressor" viu no torcedor amazonense uma saída para amenizar a baixa nas finanças.

A partida de volta das quartas de final da Série D acontece no domingo (10) de janeiro de 2021. Após vencer o Globo-RN, a equipe amazonense busca superar mais um desafio e conta com a ajuda dos torcedores.

O desafio

O Grêmio Novorizontino-SP é uma das equipes mais fortes na competição. Os paulistas passaram das fases anteriores com certa facilidade, e vem de uma classificação nas oitavas de final, vencendo por 4 a 0 o time de Goiânia.

A equipe do "Tricolor de Aço" chega para a fase decisiva vencendo nos pênaltis o seu adversário das oitavas, mas promete lutar para representar bem o Amazonas e sair com a vitória em tempo normal.

"A expectativa é grande, temos um adversário muito qualificado pela frente. Mas o Fast vem se superando, com fé em Deus esse grupo vai fazer história." disse confiante o Vice-presidente do Fast Clube Hugo Ribeiro, de 29 anos.

Durante a fase de grupos, o Fast terminou em segundo lugar com 26 pontos, no grupo A, enquanto o Novorizontino somou 31 pontos e ficou em primeiro na classificação do grupo A8.

O time de São Paulo conta com nove vitórias, enquanto o Fast Clube chegou a sete. Em saldo de gols, a equipe amazonense sai na frente, com 26 tentos, contra 17 dos paulistas.

