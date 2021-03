Pela primeira vez, Edina Alves apitará clássico paulista

A escalação de Edina é uma aposta pessoal do presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro de Bastos | Foto: Reprodução

A paranaense Edina Alves Batista, de 41 anos, será a árbitra de Corinthians e Palmeiras, nesta quarta-feira (3), em Itaquera. Desde 1917, o principal clássico paulista foi apitado por homens.

A paranaense já havia quebrado barreiras. Apitou a decisão do quinto lugar do Mundial de Clubes, entre Al Duhail e Ulsan, no Qatar. O Al Duhail venceu por 1 a 0 e a arbitragem de Edina mereceu elogios da cúpula da Fifa.

A escalação de Edina é uma aposta pessoal do presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro de Bastos. Ele quer chamar a atenção para a participação das mulheres no futebol e também para o Campeonato Paulista.

Carneiro não consultou nem a diretoria corintiana e muito menos a palmeirense. O derby será um teste para Edina. Caso ela trabalhe bem, abrirá terreno para estar em outros clássicos paulistas.

Edina trabalhou na Copa do Mundo de Futebol Feminino, de 2019, apitou a semifinal entre Inglaterra e Estados Unidos.

