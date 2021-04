Fluminense joga contra Vasco em busca do G4 do Carioca

O Vasco busca escapar do fim da tabela e o Flu joga pelas primeiras posições | Foto: Reprodução Clubes

Em busca de vaga no G4, o Fluminense, com nove pontos na tabela joga contra o Vasco da Gama que vai mal na competição, ocupando a oitava posição, com 6 pontos. O jogo acontece nesta terça-feira (29), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro.

Na última rodada, o Vasco empatou com o Madureira em 2 a 2 e busca recuperação, pois só venceu uma partida até aqui.

O time anunciou a contratação de mais um atacante para a temporada. Morato chega a ser o quinto reforço. Com passagem por Mogi Mirim, Boa Esporte e Cascavel, o atacante começou a se destacar no cenário nacional pelo Ituano, em 2016, com boas exibições na Série D do Brasileiro e no estadual do ano seguinte.

O torcedor não gostou do clube ter dado a camisa 10 para o novo atacante. Eles afirmam que o manto tem peso e não deve ser dado para alguém que veio de um banco de reservas de outro clube.

O torcedor não aprovou a camisa 10 concedida a Morato | Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

“Ganhou a Dez? Vai ter que se virar. É simbólico, eu sei, mas nossos últimos 'camisa 10' fracassaram, o que diz muito sobre a queda”, desabafou o torcedor Alexandre Porto.

Para os mais confiantes com o contrato, Morato será uma peça essencial e chave para os próximos confrontos. “Já vejo o Morato arrebentando e daqui a pouco geral, que hoje estão crucificando o cara, aplaudindo ele. É sempre assim. Voa garoto, bem-vindo ao Gigante”, apoiou Graciel Lima.

Tricolor

O Fluminense sofreu com a última derrota para o Volta Redonda, por 3 a 2, na última sexta-feira (26), em Bacaxá, pela sexta rodada do campeonato. O Tricolor sofreu dois gols no primeiro tempo, correu atrás do prejuízo na segunda etapa e conseguiu o empate, mas sofreu o gol da derrota aos 44 do segundo tempo.

Desta vez, o time vem focado para pontuar, pois precisa entrar no G4 com Flamengo, Portuguesa e Volta Redonda. Se vencer, ultrapassa o Madureira que ocupa a quarta posição.

O time joga para impressionar a torcida descontente com a última derrota | Foto: Lucas Merçon/FFC

O volante Martinelli concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira (29), no CT Carlos Castilho e falou sobre a postura do clube dentro de campo contra o Cruzmaltino.

“A gente sabe que vai ser um grande jogo, vai ser praticamente um divisor de águas. A gente tem que estar focado para garantir os três pontos e entrar de novo no G-4. Temos totais condições de vencer e entrar nessa briga”, enfatizou o jogador.

Caso vença, o Vasco pode subir de posição e se distanciar dos lanternas da competição. A derrota complica os planos do clube. O Fluminense é o favorito na partida.

