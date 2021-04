Penarol vence Nacional pelo Campeonato Amazonense

Com o resultado, o Penarol iguala os mesmos 7 pontos do Nacional | Foto: Divulgação/ Semjel Itacoatiara

Pela 5ª rodada do Campeonato Amazonense, o Penarol derrotou o Nacional por 2 a 1. A partida aconteceu, nesta segunda (29) à tarde, no Estádio Floro de Mendonça, em Itacoatiara. Com o resultado, o Leão da Velha Serpa volta a vencer e segue na busca pelo bicampeonato da competição.

O time do técnico Edmilson de Jesus começou buscando o gol desde o início. Ele veio aos 20 minutos na cabeça de Derlan, após cobrança de escanteio. Na segunda etapa, aos 5, o time da casa seguiu melhor e ampliou com Ivan. Livre dentro da área, o zagueiro cabeceia livre para vencer o goleiro Adrian. Apesar do placar desfavorável, o Nacional do treinador Alan George seguiu pressionando. Aos 28, Rafinha é derrubado dentro da grande área por Iuri e o árbitro Edmar Campo aponta a marca da cal. Flamel cobra bem o pênalti e diminui o marcador.

Com o resultado, o Penarol iguala os mesmos 7 pontos do Nacional. As equipes dividem o terceiro lugar do Barezão 2021, liderada pelo Manaus.

Na próxima rodada, nesta quinta (1/4) o Naça enfrenta o Princesa de Solimões. Já o Leão da Velha Serpa só volta a campo, no domingo (4), contra o Clíper, novamente no Floro de Mendonça.

