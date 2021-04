Goleiro de 21 anos morre em grave acidente de carro no Espírito Santo

Augusto Freitas teve passagens pela Associação Desportiva Ferroviária Vale do Rio Doce e pelo Rio Branco Atlético Clube | Foto: Reprodução

Mais um atleta perdeu a vida em um acidente automobilístico neste fim de semana. O goleiro Augusto Freitas, de apenas 21 anos, morreu na madrugada deste domingo (28) em um acidente na Rodovia Leste-Oeste, em Vila Velha, no Espírito Santo. Freitas estava no banco de carona de um carro que bateu contra um poste, o atleta foi arremessado para fora do veículo e faleceu no local.

O motorista, que não teve seu nome divulgado, testou positivo no bafômetro, segundo a Polícia Militar. "Por conta dos ferimentos, [o motorista] foi socorrido ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência. Lá ele ficou sob escolta policial. A Polícia Civil foi acionada. O carro não tinha restrições e ficou à disposição da proprietária", afirmou a PM.

Augusto Freitas teve passagens pela Associação Desportiva Ferroviária Vale do Rio Doce e pelo Rio Branco Atlético Clube, onde foi atleta das equipes de base. Ambos os clubes do Espírito Santo prestaram suas homenagens nas redes sociais.

"O Rio Branco Atlético Clube lamenta profundamente o falecimento do goleiro Augusto Freitas [...]. Augusto foi atleta da base, participando de conquistas importantes em 2017. Torcedor do Rio Branco, o jovem tinha o sonho de um dia atuar pelo profissional do Brancão. O Rio Branco presta sua solidariedade à família e aos amigos neste momento", disse o Rio Branco.

