Inter de Milão anuncia novo escudo e vira alvo de memes por 'plágio'

Segundo um artigo publicado no site do clube esta foi uma adequação à "era do entretenimento" | Foto: Divulgação

Manaus - A Inter de Milão apresentou seu novo escudo nesta terça-feira (30), com uma narrativa que entrelaça as iniciais do nome do clube - IM, de Internazionale Milano, com a expressão inglesa "I Am". No entanto, internautas começaram a comparar o novo escudo da Inter com a logo da Volkswagen.

"A Inter de Milão apresentou oficialmente o seu novo escudo. Na minha opinião, mais um crime contra o patrimônio do clube. É impressionante como o minimalismo e a modernidade acaba com tudo. Virou Volkswagen", disse um usuário do Twitter logo após a divulgação da nova identidade visual do clube.

Segundo um artigo publicado no site do clube esta foi uma adequação à "era do entretenimento", "O objetivo é tornar a marca Inter relevante e reconhecível para além da sua base de fãs e permitir que um público mais jovem e internacional se identifique com os valores de inclusão, estilo e inovação que caracterizam a Inter desde a sua fundação", diz o site.

A tarefa de desenhar o novo escudo foi designada à equipe do Bureau Borsche, um estúdio de design gráfico de renome internacional. A história da nova identidade visual do clube será contada por meio de uma coleção de fotografias que acompanham a expressão I M, lida como “I Am” ("Eu Sou"), que busca contextualizar a nova identidade visual da Inter com uma linguagem contemporânea: I M Football Club Internazionale Milano.

Leia mais

Japão goleia Mongólia por 14 a 0 pelas Eliminatórias da Copa de 2022

Técnico de futebol morre no dia do aniversário de 36 anos de Covid-19