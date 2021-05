No Maracanã, Flamengo goleia o Unión La Calera pela Libertadores

O rubro-negro dominou o primeiro tempo e abriu 2 a 0 com gols de Gabigol e De Arrascaeta | Foto: Reprodução

Jogando no Maracanã, o Flamengo superou o Unión La Calera e venceu por 4 a 1 nesta terça-feira (27), em partida controlada pelos cariocas. O rubro-negro dominou o primeiro tempo e abriu 2 a 0 com gols de Gabigol e De Arrascaeta, mas viu os chilenos diminuírem com Sáez na segunda etapa. No fim, Gabigol e Pedro definiram o placar.

O jogo

O Flamengo começou o primeiro tempo controlando as ações e o ritmo do jogo, mas faltando intensidade. O time circulava a bola no campo de ataque mas de forma lenta, sem conseguir criar chances claras de gol. Isso mudou aos 30 minutos, quando o meia De Arrascaeta recebeu pela esquerda e acionou Gerson, no meio. O "Coringa" devolveu para o uruguaio que infiltrou na área e cruzou rasteiro para Gabigol, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo da rede. O rubro-negro não se conteve e, em contra-ataque rápido aos 34 minutos, Bruno Henrique conduziu e passou para Arrascaeta escolher o canto e finalizar. 2 a 0 para o Mengão, decidindo o primeiro tempo.

Na segunda etapa, o La Calera começou se arriscando e ganhando espaço na partida. Aos 11 minutos, Jorge Sáez recebeu uma bola longa nas costas da defesa do Flamengo e bateu na saída de Diego Alves, marcando para os chilenos e botando fogo na partida. Após o gol, a equipe carioca subiu suas linhas e voltou a pressionar o time adversário. Aos 30, Diego bateu de fora da área e viu a bola passar rente à trave direita do Unión La Calera.

Em erro na saída de bola chilena, Bruno Henrique conduziu e abriu para Gabigol receber pela direita. O camisa 9 bateu cruzado e fez o terceiro, tirando a pressão do time rubro-negro. No fim da partida, Pedro entrou no lugar do Bruno Henrique e, após receber em boas condições um passe de Vitinho, mandou de cobertura para marcar um golaço. 4 a 1 para o Flamengo, assim definindo o placar.

Próxima rodada

Pelo Grupo G, o Flamengo enfrenta na terceira rodada a LDU de Quito no estádio Rodrigo Paz Delgado, no Equador, em jogo que acontecerá na próxima terça-feira (4) às 21h30. Já o Unión La Calera receberá o Vélez Sársfield no mesmo dia, mas às 19h15, no Estádio Municipal Nicolás Chahuán Nazar, no Chile.

