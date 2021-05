Parques para prática de lazer e esporte reabrem em Manaus; confira

O local estava fechado ao público desde o mês de março do ano passado | Foto: Divulgação/Semmas

Manaus (AM)- A capital amazonense possui diversos parques que são frequentados para o lazer e a práticas esportivas. Os espaços estavam fechados para o público por conta da pandemia da Covid-19.

Seguindo a programação de reabertura gradual e parcial dos parques e unidades de conservação do município determinada pelo prefeito David Almeida, a Prefeitura de Manaus reabrirá, nesta sexta-feira (14), o parque Lagoa Senador Arthur Virgílio Filho, localizado na avenida Rodrigo Otávio, no bairro Japiim, zona Sul.

O local estava fechado ao público desde o mês de março do ano passado, início da primeira onda da Covid-19 na cidade.

O Parque Municipal Ponte dos Bilhares deve reabrir na próxima semana , segundo informou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), que é o órgão gestor dessas unidades. o secretário da Semmas, Antonio Ademir Stroski conta que o momento de reabertura é um grande passo para a promoção de práticas esportivas.

“Com muita felicidade, a prefeitura reabre mais um parque. Os moradores estavam muito ansiosos por este momento, pois vão voltar a frequentar um local onde se pode praticar atividades como caminhada e corrida, exercícios importantes em tempo de pandemia”

O uso de máscaras será obrigatório em todas as dependências do “parque Lagoa do Japiim” . Além disso, totem de álcool em gel e aferição de temperaturas estarão à disposição da população na entrada do local, informou Stroski. As atividades em grupo não estão permitidas. O parque vai funcionar de 6h às 18h.

“Temos que ter cautela neste momento e, por isso, estamos contando com o bom senso e apoio da população. Se você vir alguém sem máscara, peça para colocar, pois o momento é de readaptação e contamos com a ajuda de todos”





Para a reabertura do parque, a Semmas contou com o apoio das secretarias municipais de Infraestrutura (Seminf) e Limpeza Urbana (Semulsp).

Reaberturas

Foi liberada nesta semana a utilização de áreas do complexo, como a pista de skate e playground da praia da Ponta Negra, na zona Oeste de Manaus. As normas de utilização da pista de skate em funcionamento no parque, de 8h às 23h.

O decreto nº 5.076/2021, assinado pelo prefeito David Almeida, permite até a próxima segunda-feira, (17) o acesso à praia nos dias úteis da semana, de 6h às 17h.

A praia segue interditada nos fins de semana, feriados e pontos facultativos. O parque é gerenciado pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb).

*Com informações da assessoria

