Corinthians se prepara para enfrentar Peñarol na Sul-Americana

O time treina para enfrentar Peñarol, pela quarta rodada da primeira fase da Conmebol Sul-Americana | Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Com a taça da Conmebol Sul-Americana em jogo, os times já estão se preparando para se enfrentar na quarta rodada da tradicional competição dos clubes de futebol da América do Sul.

Na disputa do Campeonato, o Corinthians realizou um treino único preparatório para enfrentar o Peñarol, nesta quinta-feira (13), às 21h30, no Estádio Campéon del Siglo, em Montevidéu, no Uruguai, pela quarta rodada da primeira fase da Conmebol Sul-Americana.

Depois de ter garantido a vaga na semifinal do Campeonato Paulista ao ganhar sobre o Inter de Limeira, por 4 a 1 sobre o time, os jogadores que participaram do jogo descansaram e deram lugar para os demais atletas que foram ao Campo 3 (Roberto Rivellino), onde participaram do aquecimento e, na sequência, de um treino tático comandado pelo técnico Vagner Mancini.

O treinador orientou os jogadores em relação ao posicionamento e movimentação. Mancini ainda promoveu uma atividade de bolas paradas ofensivas e defensivas com a equipe. Após o treino, os jogadores ainda almoçaram no CT, e embarcaram para Montevidéu, em um voo fretado, nesta tarde.

A lista dos relacionados para o jogo já foi divulgada; confira:

Goleiros: Cássio, Guilherme e Matheus Donelli

Laterais: Fábio Santos e Lucas Piton

Zagueiros: Bruno Méndez, Gil, Léo Santos e Raul Gustavo

Meias: Adson, Araos, Camacho, Gabriel Pereira, Mandaca, Mateus Vital, Matheus Araújo, Otero, Roni, Vitinho e Xavier

Atacantes: Cauê, Gustavo Silva, Jô, Léo Natel e Rodrigo Varanda

O meio-campista Cantillo segue em tratamento de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e não viajará ao Uruguai.

