Fluminense estreia na Copa do Brasil no dia 1º de junho

Como na Copa do Brasil não há o gol qualificado, em caso de empate na soma dos placares do confronto a classificação será decidida na disputa por pênaltis | Foto: Reprodução





A Copa do Brasil é uma das competições mais acirradas do futebol Brasileiro. Até o momento conta com 32 edições e participações de 91 equipes.

A CBF divulgou na última sexta-feira (7), a tabela detalhada da terceira fase da Copa do Brasil, já com as datas, horários e os locais das partidas.

Por estar na Libertadores, o Fluminense, campeão do torneio em 2007 , entra direto nesta fase, já com jogos de ida e volta.

O adversário, definido por sorteio na sede da entidade, será o Red Bull Bragantino, e a estreia está marcada para o dia 1º de junho, às 19h, no Maracanã .

O jogo de volta será em 8 de junho, novamente às 19h, no estádio Nabi Abi Chedid (SP). Os mandos de campo também foram determinados por sorteio.

Como na Copa do Brasil não há o gol qualificado, em caso de empate na soma dos placares do confronto a classificação será decidida na disputa por pênaltis.

A terceira fase garante vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, programadas para 28 de julho a 5 de agosto. As quartas de final estão previstas para acontecerem entre 25 de agosto e 2 de setembro. As semifinais serão de 8 a 15 de setembro. A grande final vai rolar nos dias 20 e 27 de outubro.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Fluminense está com jejum de libertadores desde 2013