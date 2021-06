Motorista do River Plate morre após surto de Covid-19 no clube

O último traslado feito por Gustavo foi no dia 13 de maio, quando o River Plate retornou da Colômbia, após partida contra o Junior Barranquilla | Foto: Reprodução

Os surtos da Covid-19 deixam clubes da Libertadores da América assustados. Havia a possibilidade de suspensão dos jogos por conta de restrições sanitárias dos países que recebem os jogos, porém, os jogos seguiram sendo realizados.

O jornal argentino Marca divulgou nesta quarta-feira (26) o falecimento do motorista de Gustavo Insúa, motorista do River Plate, vítima da Covid-19. A morte de Gustavo ocorre dias após um surto da doença atingir o clube.

O motorista deu entrada no Hospital Municipal de Trauma e Emergência Dr. Frederico Abete nesse sábado (22), o estado de saúde dele era grave. O River Plate publicou uma homenagem ao motorista em suas redes sociais.

" Lamentamos o falecimento de Gustavo Insúa, motorista da empresa Vía Bariloche que fazia parte da equipe encarregada da transferência da equipe da Primeira Divisão. Acompanhamos sua família, colegas de trabalho e entes queridos neste momento doloroso " River Plate, Clube

O último traslado feito por Gustavo foi no dia 13 de maio, quando o River Plate retornou da Colômbia, após partida contra o Junior Barranquilla. Dias depois da partida o clube anunciou um grande número de casos de Covid-19. Só entre os atletas foram 20 casos positivos da doença, além de funcionários que foram infectados.

Surto de Covid-19

Nesta semana, o River Plate demonstrou como os surtos da doença podem afetar gravemente uma equipe. Com 20 atletas infectados, o clube argentino não terá goleiro para enfrentar o Santa Fe, pela quinta rodada da fase de grupos.

Os quatro goleiros do plantel estão afastados por conta da infecção e Marcelo Gallardo, técnico do River, terá que improvisar um jogador de linha para jogar no gol.

A Conmebol rejeitou a possibilidade de o clube inscrever mais dois goleiros para a partida. No início do torneio a entidade abriu a possibilidade de os clubes inscreverem até 50 atletas, mas o River optou por registrar apenas 32.

Outro time que deve sofrer com os casos de coronavírus é o Nacional, do Uruguai. A equipe anunciou que sete atletas de seu elenco estão infectados.

A descoberta acontece na véspera da partida decisiva contra a Universidad Católica. Se não vencer o duelo, o tradicional time uruguaio dará adeus às chances de classificação para a próxima fase.

