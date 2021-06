Massaranduba pretende prolongar carreira no UFC

Ele conta que pretende lutar mais vezes e que a idade não atrapalha na hora do desempenho | Foto: Divulgação

Enquanto muitos atletas sonham em se aposentar cedo e ter uma vida estabilizada, outros profissionais do esporte pretendem continuar na ativa até o fim da carreira. Chegar aos 42 anos de idade e continuar em competições é para poucos.





Francisco Trinaldo, o “Massaranduba” está prestes a quebrar o tabu da aposentadoria adiantada.





Há 15 anos no mundo das artes marciais mistas e há mais de oito lutando entre os pesos-leves do Ultimate, o piauiense fará no dia 5 de junho, no UFC Vegas 28, sua primeira luta pela divisão dos meio-médios.

Ele conta que pretende lutar mais vezes e que a idade não atrapalha na hora do desempenho. Com 33 lutas profissionais no cartel, o brasileiro somente não bateu o peso para um combate uma única vez: em seu compromisso mais recente, contra Jai Herbert, no último mês de julho.

Na ocasião, Massaranduba venceu por nocaute técnico, chegando ao seu terceiro triunfo seguido no Octógono.

" Estou subindo de peso para lutar mais vezes. Todo mundo sabe que cortar muito peso não é saudável. Você deixa um pouco de viver. Você vive em função de tirar peso. Eu pensei nisso: em prolongar um pouco da minha carreira, fazer mais lutas e viver um pouco mais " Massaranduba, Lutador UFC

Com esse retrospecto, a mudança de divisão não era uma decisão óbvia; mas o sentimento expressado pelo lutador ao falar sobre sua profissão deixa claro o porquê de ele não querer abandoná-la tão cedo.

" Eu tenho prazer e gosto do que eu faço. Só sei fazer isso de bom, e acho que faço bem. Eu gosto de treinar. Os caras ainda vão me ver muito tempo lutando em alto rendimento. Quando marcam luta para mim, fico muito feliz. Minha felicidade é ganhar uma luta, sair na mão com outro cara " Massaranduba, Lutador UFC

Empolgado e ansioso para dar início a essa nova fase, o brasileiro encerrou a conversa falando sobre suas expectativas para o duelo e mostrando em seu discurso que, se por um lado a divisão será outra, por outro, Francisco Massaranduba será sempre o mesmo.

*UFC Brasil

