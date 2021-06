Conmebol descarta Colômbia e pede que Argentina sedie a Copa América

A Conmebol confirmou que abordou a Argentina a respeito da realização de todos os 28 jogos da Copa América | Foto: Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

A Colômbia atravessa uma difícil crise política, econômica e social, além de enfrentar a pandemia do novo coronavírus. A situação do país fez com que o esporte também fosse prejudicado.

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) informou nesta quarta-feira (27) que pediu à Argentina que sedie sozinha a Copa América deste ano após descartar a Colômbia como outra sede da competição na semana passada por causa de tumultos civis em andamento no país.

O torneio programado para o período de 13 de junho a 10 de julho, adiado em um ano, deveria ter duas sedes pela primeira vez em seus 105 anos de história, dividindo partidas entre a Colômbia e a Argentina.

A Conmebol já havia decidido transferir jogos de competições continentais de clubes para fora da Colômbia por causa dos protestos , após jogadores sentirem os efeitos de gás lacrimogêneo lançado do lado de fora dos estádios durante a realização de partidas (como na vitória do Atlético-MG sobre o América de Cali na atual edição da Copa Libertadores).

Na noite da última quarta-feira (26), a Conmebol confirmou que abordou a Argentina a respeito da realização de todos os 28 jogos da Copa América, que envolve 10 nações sul-americanas, e disse que está esperando a aprovação das autoridades de saúde pública argentinas.

" O Governo argentino apresentou à Conmebol um protocolo rígido para a Copa América 2021 ser realizada no país " Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol

A entidade acrescentou que a proposta “continuará sob estudo rigoroso” de autoridades do Ministério da Saúde argentino . Mais cedo na quarta-feira, uma autoridade graduada do Governo argentino confirmou a oferta e disse que a logística da proposta está sendo estudada, particularmente os locais das partidas.

Leia mais:

Colômbia: entenda protestos e mortes que ocorrem no país vizinho do AM