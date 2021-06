Ex-Flamengo, Diogo morre em grave acidente aos 38 anos

Veja como ficou a moto no acidente | Foto: Reprodução

O ex-atacante Diogo, que teve passagem pelo Flamengo em 2004 e veio da base do Santos, morreu na noite de quarta-feira (9), aos 38 anos, após sofrer um acidente de moto na cidade de Maringá, no Paraná.

Segundo a polícia local, Diogo bateu com a moto em um poste, sofreu um traumatismo craniano e morreu no local. Pelas redes sociais, o Flamengo postou uma mensagem lamentando a morte do ex-atleta.

" O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente a morte do ex-atacante Diogo, que defendeu o clube em 2004. Muita força aos familiares e amigos neste momento tão triste " Flamengo, nota de pesar

Diogo começou a carreira na base do Santos, jogou por América-RN e Rio Branco-SP antes de chegar ao Flamengo, em 2004. Jogou também na Suécia, no Japão e nos Emirados Árabes.

No Brasil, defendeu o ABC, o América de Teófilo Otoni e o São Bernardo, time de sua cidade natal. O ex-atacante encerrou a sua carreira em 2017 no Grêmio Maringá.

Em março deste ano, o integrante da seleção brasileira de bobsled, Odirlei Pessoni morreu em um acidente de moto na região da Represa de Peixoto, próxima à cidade de Ibiraci (MG), no sudeste mineiro. Natural de Franca (SP), Odirlei tinha 38 anos e se preparava para disputar a terceira Olimpíada de Inverno da carreira em 2022, em Pequim (China).

O paulista representou o Brasil nos Jogos de Sochi (Rússia), em 2014, e Pyeongchang (Coreia do Sul), quatro anos depois. Em 2017, ele construiu, na garagem de casa, com apoio da Confederação Brasileira de Desportos no Gelo (CBDG), um equipamento para ajudar o treino de push, que é o momento em que o trenó do bobsled larga para descer na pista de gelo.

A morte do atleta foi lamentado pela CBDG em publicação nas redes sociais. Companheiro de Odirlei na seleção brasileira nos Jogos de 2014 e 2018 e na atual formação, Edson Bindilatti também se manifestou, em uma postagem no Instagram.

