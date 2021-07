Brasil e Holanda empatam em 3 a 3 e adiam a classificação

Isso porque, enquanto o Brasil fez 5×0 na China, as holandesas massacraram Zâmbia por 10×3. No outro jogo do grupo, Zâmbia e China também empataram em um jogo cheio de gols, 4×4. Com as duas igualdades, Brasil e Holanda lideram o grupo com quatro pontos cada, enquanto as duas outras equipes do grupo estacionaram com um. | Foto: Reprodução





Tóquio - Após golearem na estreia, Brasil e Holanda entraram em campo para um jogo muito aguardado. Favoritas, as duas equipes se lançaram ao ataque e brindaram o torcedor com muita bola na rede, seis para ser mais exato. O empate em 3×3 não as classifica, mas deixa muito encaminhado, já que o saldo de gols é muito favorável.

Isso porque, enquanto o Brasil fez 5×0 na China, as holandesas massacraram Zâmbia por 10×3. No outro jogo do grupo, Zâmbia e China também empataram em um jogo cheio de gols, 4×4. Com as duas igualdades, Brasil e Holanda lideram o grupo com quatro pontos cada, enquanto as duas outras equipes do grupo estacionaram com um.

O final do jogo ficou morno, sem grandes sustos para ambos os lados. Com isso, o jogo terminou empatado, em mais uma boa exibição brasileira, que conserta os erros defensivos. A decisão da vaga será na próxima terça-feira, 27, às 08h30. A Seleção Canarinho joga contra a Zâmbia, enquanto China e Holanda medem forças.



Logo após a partida, Marta elogiou o desempenho da equipe que está na segunda posição do Grupo F, mas lamentou um vacilo defensivo e deixou em aberto críticas à arbitragem da australiana Kate Jacewicz, que anulou com auxílio da arbitragem de vídeo um pênalti marcado em campo no primeiro tempo sobre Érika.

Confira a formação dos times:

Brasil: Bárbara; Bruna Benites, Érika, Rafaelle e Tamires; Formiga (Angelina), Andressinha, Duda (Andressa Alves) e Marta (Geyse); Bruna Zaneratto (Ludmila) e Debinha. Técnica: Pia Sundhage.

Holanda: Van Veenendaal; Wilms, Van der Gragt, Nouwen, Janssen; Groenen, Roord, Van de Donk, Van de Sanden, Miedema e Martens. Técnica: Sarina Wiegman.

Gols: Miedema, aos quatros, Debinha, aos 16 minutos do primeiro tempo. Miedema, aos 13, Marta, aos 18, Ludmila, aos 22, Janssen, aos 35 minutos do segundo tempo.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

Vídeo: Time Brasil desfila na Vila Olímpica e celebra início dos Jogos

Seleção masculina joga contra Noruega na estreia do handebol masculino