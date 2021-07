João Oliva, do Hipismo, atinge maior nota do país em Olimpíadas

Filho da ex-jogadora de basquete Hortência, Oliva segue na expectativa de chegar à final. A competição segue neste domingo (24). | Foto: Reprodução





Tóquio - Em apresentação histórica, o cavaleiro João Victor Oliva alcançou a nota mais alta da história do Brasil no hipismo nas Olimpíadas. Com uma bela apresentação, o atleta registrou 70.419% e superou sua antiga marca, conquistada nos Jogos do Rio, em 2016. Isso porque passar dos 60% para os 70% é uma marca importante no adestramento.

Filho da ex-jogadora de basquete Hortência, Oliva competiu com o cavalo Escorial Horsecampline. Agora, ele segue na expectativa de chegar à final. A competição segue neste domingo (24). Serão 18 esportistas classificados, sendo dois de cada grupo, e os outro seis melhores atletas. A competição acontece em uma arena montada no Equestrian Park.

Se classificam para a disputa de medalhas os dois melhores cavaleiros de cada um dos seis grupos (João Victor está no A) e os seis melhores atletas com as melhores pontuações no geral. O melhor resultado do Brasil no hipismo adestramento em Jogos Olímpicos pertence ao coronel Sylvio Marcondes de Rezende que, montando Othelo, ficou na 25ª posição em Munique 1972.

