Confira a programação das Olimpíadas de Tóquio para o fim de semana

Tóquio - Após adiamento de um ano, a cerimônia de abertura da Olimpíada de Tóquio ocorreu nesta sexta-feira (23) no Estádio Olímpico de Tóquio, na capital japonesa. Nesta 32ª edição dos Jogos Olímpicos, serão 19 dias de atividades no total, mas oficialmente 17 dias de evento, contando a partir da cerimônia de abertura dos Jogos. O encerramento será no dia 8 de agosto.

Neste período, serão realizados mais de 300 eventos esportivos disputados por cerca de 12.750 atletas de 206 países. O Brasil conta com uma delegação de 301 atletas que disputam 35 modalidades. Confira abaixo a programação da delegação brasileira para o fim de semana:





Vôlei de Praia

22hrs (sexta-feira): Alison/Alvaro Filho (Brasil) x Azaad/Capogrosso (Argentina) – Masculino

23hrs (sexta-feira): Agatha/Duda (Brasil) x Gallay/Pereyra (Argentina) – Feminino





Esgrima

21h55 (sexta-feira): Nathalie Moellhausen (Brasil) x Rossella Fiamingo (Itália) – Feminino







Futebol

8hrs (sábado): Holanda x Brasil – Feminino





Handebol

21hrs (sexta-feira): Noruega x Brasil





Judô

23hrs (sexta-feira): Gabriela Chibana (Brasil) vs Harriet Bonface (Malawi) – Feminino

23h42 (sexta-feira): Soukphaxay Sithisane (República Democrática Popular ) vs Eric Takabatake (Brasil) – Masculino





Tênis de mesa

2h15 (sábado): Suécia x Brasil: Rachel Moret vs Jessica Yamada – Feminino





Tênis

23hrs (sexta-feira): Marin Cilic (Croácia) vs João Menezes (Brasil) – Masculino

23hrs (sexta-feira): Jan-Lennard Struff (Alemanha) vs Thiago Monteiro (Brasil) – Masculino

23hrs (sexta-feira): Nikola Mektic/Mate Pavic (Croácia) vs Marcelo Demoliner/Marcelo Melo (Brasil) – Masculino

Feminino

23hrs (sexta-feira): Gabriela Dabrowski/ Sharon Fichman (Canadá) vs Laura Igossi/Luisa Stefani (Brasil) – Feminino





Voleibol

23h05 (sexta-feira): Brasil x Tunísia – Masculino





Taekwondo

1h02 (domingo): Edival Marques vs Hakan Recber (Até 68kg) – Masculino





Canoagem Slalom

1h47 (domingo): K1 – Feminino





Tênis de Mesa

2hrs (domingo): Simples – Masculino

2hrs (domingo): Simples – Feminino





Vela

2h35 (domingo): Laser – Masculino (1ª e 2ª regatas)

3h05 (domingo): RS:X – Feminino (1ª, 2ª e 3ª regatas)





Futebol

5h30 (domingo): Brasil x Costa do Marfim – Masculino





Boxe

7h06 (domingo): Wanderson Oliveira vs Wessam Salamana – Masculino (Peso leve)





Natação

7h22 (domingo): 200 metros livre – Masculino

8h19 (domingo): 100 metros costas – Masculino





Ginástica Artística

8h20 (domingo): Qualificatório – Feminino





Natação

9h10 (domingo): 4 x 100 metros livre – Masculino





Vôlei de Quadra

Feminino

9h45 (domingo): Brasil x Coreia do Sul





Triatlo

18h30 (domingo): Individual – Masculino





Skate

21hrs (domingo): Street – Feminino





Handebol Masculino

21hrs (domingo): Brasil x França – Masculino





Esgrima

21h25 (domingo): Florete individual – Masculino





Taekwondo

22h15 (domingo): Ícaro Miguel vs Simone Alessio (Até 80kg) – Masculino

23hrs (domingo): Milena Titoneli x Julyana Al Sadeq (até 67kg) – Feminino





Vôlei de Praia

23hrs (domingo): Ana Patrícia e Rebecca vs Makokha e Khadambi – Feminino





Judô

23h14 (domingo): Eduardo Katsuhiro vs Guillaume Chaine (até 73kg) – Masculino





A programação completa, com todos os esportes e disputas, dos demais países, pode ser conferida no site oficial das Olimpíadas.

*Com informações do Jornal Opção

