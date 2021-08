Brasil ganha três medalhas de ouro em menos de 24h nas Olimpíadas

Na manhã deste sábado (7), o Brasil irá subir pela terceira vez, só hoje, no pódio ouro das Olimpíadas Tokyo 2020. O que leva o país a conquistar mais uma medalha de primeiro lugar é a vitória do time de Futebol brasileiro contra os atletas da Espanha. A final foi acirrada, mas na prorrogação, o Brasil conquistou o pódio. O jogo terminou em 2x1.

O chute da vitória foi do camisa 17 Malcom, que acertou a rede e mudou o placar de 1x1 que seguiu durante todo o tempo normal do jogo. Com a medalha garantida, o Brasil agora é bicampeão olímpico de futebol.

É a terceira vez que o Brasil sobe ao pódio de primeiro lugar em uma modalidade nas Olimpíadas, em menos de 24h. Começou na noite de sexta-feira com a vitória de Isaquias Queiroz, que venceu na canoagem com tranquilidade. Além da medalha de ouro, o baiano de 27 anos ganhou R$ 80 mil da Confederação Brasileira de Canoagem e R$ 250 mil do Comitê Olímpico do Brasil.

A segunda medalha de ouro para o país veio durante a madrugada e é conquista do lutador de boxe Hebert Conceição. O atleta venceu a luta contra o ucraniano Oleksandr na categoria peso médio do boxe Olímpico. No terceiro round, o brasileiro acertou um golpe certeiro no adversário, o que garantiu a vitória por nocaute.

A conquista dos três ouros foi comemorada nas redes sociais e mostrou que os brasileiros acordaram cedo para torcer pelos atletas que representam o Brasil nas Olimpíadas. Atualmente o país conta com 7 medalhas de ouro, quatro de prata e oito de bronze, totalizando 19. O número já é maior que o conquistado na Rio 2016.





