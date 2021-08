Brasileiro Kawan Pereira segue para final de saltos ornamentais de 10m

O brasileiro Kawan Pereira se classificou à final da prova de saltos ornamentais na plataforma de 10 metros (m) na Olimpíada de Tóquio (Japão). O atleta piauiense fechou os seis saltos da etapa semifinal com 400,4 pontos, naA decisão ocorrerá na madrugada deste sábado (7), a partir das 3h (horário de Brasília), no Centro Aquático de Tóquio.

Os dois primeiros desta fase classificatória foram chineses, Yuan Cao, com 513,70 pontos, e Jian Yang, com 480,85. O 3º foi Aleksandr Bondar, do Comitê Olímpico Russo, com 464,10 pontos. 12ª posição, e foi o último a obter a vaga na briga pelas medalhas.

Três medalhas nas últimas 24h

Desde a noite desta sexta-feira (6), o Brasil segue conquistando medalhas de ouro. Foram três em menos de 24h. A primeira foi concedida com a vitória de Isaquias Queiroz, que venceu na canoagem com tranquilidade. Além da medalha de ouro, o baiano de 27 anos ganhou R$ 80 mil da Confederação Brasileira de Canoagem e R$ 250 mil do Comitê Olímpico do Brasil.

A segunda medalha de ouro para o país veio durante a madrugada e é conquista do lutador de boxe Hebert Conceição. O atleta venceu a luta contra o ucraniano Oleksandr na categoria peso médio do boxe olímpico. No terceiro round, o brasileiro acertou um golpe certeiro no adversário, o que garantiu a vitória por nocaute.

A última é mérito do futebol brasileiro, que venceu por 2x1 a Espanha e conquistou o título de bicampeão olímpico. O chute da vitória foi do camisa 17 Malcom, que acertou a rede e mudou o placar de 1x1 que seguiu durante todo o tempo normal do jogo.

*Em Tempo e Agência Brasil

Leia mais:

Isaquias Queiroz é ouro na canoagem de velocidade

Exame antidoping de Tandara deu positivo para anabolizante ostarina