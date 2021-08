TJ Dillashaw aceita desafio de José Aldo no peso-galo do UFC

José Aldo fez o desafio após vencer vencer Pedro Munhoz | Foto: Reprodução/Instagram

Após vencer Pedro Munhoz no UFC 265 no último dia 7 de agosto, conquistando sua segunda vitória seguida no peso-galo, o ex-campeão peso-pena José Aldo sugeriu o também ex-campeão TJ Dillashaw como um possível próximo adversário na categoria.

Semanas antes, Dillashaw havia vencido o então 2º colocado no ranking dos 61 Kg, Cory Sandhagen, em seu retorno à ação após suspensão de dois anos por violação da política antidoping.

Nesta semana, o norte-americano comentou o desafio do brasileiro e disse que adoraria enfrentá-lo - mas só após disputar o cinturão novamente.

" Eu gostaria de lutar com José Aldo. Ele é uma lenda do esporte e podemos fazê-lo após eu recuperar meu cinturão. Quer dizer, só pelo nome de Aldo já seria interessante. Eu adoraria essa luta. Me lembro dele no WEC antes mesmo de eu estrear no MMA. Ele enfrentou Urijah (Faber) quando eu treinava lá, então é um cara que está no topo há muito tempo. Talvez seja minha primeira luta como campeão " TJ Dillashaw, lutador

Mais lutas

Ketlen Vieira e Antônio Braga Neto

Ketlen Vieira fará uma revanche contra Sara McMann | Foto: Divulgação

Mais dois brasileiros foram confirmados no card do UFC Vegas 35, evento que ocorre em 28 de agosto, no UFC Apex.

Ketlen Vieira fará uma revanche contra Sara McMann no peso galo feminino, enquanto Antonio Braga Neto enfrenta Abdul Razak Alhassan pelos médios.

Ketlen e Sara se enfrentaram em 2017, no UFC 215, com a brasileira saindo vitoriosa com um triângulo de mão no segundo round. A brasileira fez quatro lutas desde o duelo, vencendo duas e perdendo duas, enquanto a norte-americana fez três, com duas derrotas e um revés.

Braga Neto e Razak Alhassan buscam a recuperação no evento. O brasileiro vem de duas derrotas, para Clint Hester e Trevin Giles, enquanto o ganês perdeu em suas três últimas apresentações - para Mounir Lazzez, Khaos Williams e Jacob Malkoun.

O brasileiro vem de duas derrotas | Foto: Divulgação

O card também será liderado por um brasileiro. Edson Barboza enfrentará Giga Chikadze na luta principal do evento, em um duelo programado para cinco rounds no peso pena.

Marreta x Johnny Walker

O evento de 2 de outubro já tem sua luta principal confirmada. Neste dia, Thiago "Marreta" Santos e Johnny Walker medem forças em combte previsto para cinco rounds, válido pela categoria dos meio-pesados.

Ex-desafiante da categoria, "Marreta" atualmente ocupa a quarta posição no Ranking Oficial dos meio-pesados.

Walker, que está na décima colocação na mesma lista, vem de um triunfo por nocaute sobre Ryan Spann em setembro do ano passado.

*UFC

