Esporte em Rio Preto da Eva recebe investimento de R$ 50 mil

Manaus (AM) - Neste sábado (18), o governador do Amazonas Wilson Lima anunciou o investimento de R$ 50 mil na base desportiva de Rio Preto da Eva, distante 57 quilômetros de Manaus. O recurso será destinado à prefeitura do município por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), que vem realizando reuniões estratégicas para ações esportivas na cidade.

“O Governo do Amazonas tem destinado investimentos para o esporte em todas as regiões do estado, e neste sábado anunciamos o recurso para o Rio Preto da Eva. Além de formar novos campeões e medalhistas de ouro, fomentar o esporte no interior é um ganho na área da saúde, no social e na segurança”, disse o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira.

Como parte da programação, a Faar ainda realizou a entrega de materiais esportivos aos projetos desenvolvidos no Ginásio Poliesportivo Dayson Siqueira, conversou sobre as demandas locais e anunciou parcerias esportivas, enfatizando a atenção destinada pelo Governo com intuito de fortalecer as iniciativas de projetos para o interior.

Além dos R$ 50 mil ao esporte municipal, foram destinadas bolas de diferentes modalidades, tatames e equipamentos de arbitragem. A equipe da Faar também participou da demonstração de aulas dos projetos sociais de jiu-jítsu e capoeira, que já são realizados na comunidade.

A educadora física Beatriz Gomes, que lidera um projeto de jiu-jitsu para crianças, jovens e adultos em Rio Preto da Eva, ressaltou a alegria pelo investimento.

“É a primeira vez que vemos essa preocupação com o município. Saber que virão verbas destinadas ao esporte, não só para a luta, mas todas as áreas, me deixa muito feliz. Estamos contentes com a acessibilidade da equipe da Faar, estão nos ouvindo, olho a olho, isso para mim é muito importante. Eles buscaram pela gente”, comemorou Beatriz Gomes.

