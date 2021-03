Energia Universal: reflexão sobre a positividade coletiva

| Foto: Divulgação

Estamos enfrentando uma pandemia, em todos os países do mundo várias pessoas tiveram suas vidas afetadas, mortes, medos, desempregos, angústias, enfim, um misto de sentimentos invadiu nosso planeta e compartilhamos o sofrimento coletivo. Repare ao seu redor, sua casa, sua família, seus amigos, acompanhamos os noticiários com o nosso coração partido, seja por perdas diversas, por esperanças na recuperação da saúde ou pelo pânico que nos confronta diariamente.

Por outro lado, acompanhamos a manifestação da solidariedade, da fé, da força da espiritualidade, mesmo diante de tantas diversidades há sempre uma escolha e esta escolha quando somada para o bem tem o poder incrível de nos transformar.

Por isso trago esta reflexão sobre a positividade coletiva. Há uma palavra pouco conhecida chamada egrégora, uma força espiritual que resulta da soma das energias mentais, físicas e emocionais provenientes de duas ou mais pessoas, ou seja, podemos emitir nossas energias para o ambiente, sejam boas ou más.

Ninguém percebe, mas o estado de espírito dos moradores de uma casa, por exemplo, pode afetar o estado emocional de todos os integrantes do seu lar, seus sentimentos, suas zangas, seus gritos, suas brigas, suas batidas de porta aborrecido, seus maus pensamentos, o ódio devotado a alguém, toda a vibração negativa só aumenta este comportamento e por consequências vem a indisposição, o cansaço, o desânimo. Até mesmo uma multidão pode ser contaminada pela energia negativa.

Mas a boa notícia é que podemos criar uma egrégora (energia) boa e canalizar nossos sentimentos bons para fluir uma vida mais leve, seja você católico, protestante, ateu, budista, todos somos humanos e temos o livre arbítrio, podemos escolher a empatia e sonhar juntos por um mundo melhor.

A pandemia vai passar, já temos uma luz no fim do túnel com a fabricação das vacinas, basta acreditarmos que vai dar certo. Para criarmos esta energia universal é necessário primeiramente olharmos para o nosso interior, buscar o perdão, arrumar nossa casa, livrarmos de pensamentos ruins e maldosos, jogar fora o lixo acumulado, doar o que sobra para você, reaproximar das pessoas que você ama, valorize e sinta a energia mudar.

O planeta precisa da nossa mobilização, do reconhecimento da nossa fragilidade, tudo o que fazemos volta para nós, portanto, precisamos criar a oportunidade de cuidarmos da nossa saúde, da nossa alimentação, do nosso meio ambiente, ter de volta a vida saudável depende da nossa ação conjunta, por isso é importante que todos usem máscara e continuem tomando as medidas de prevenção.

A palavra egrégora tem sua origem etimológica grega que significa vigiar e velar, para isso nossos pensamentos precisam estar em alerta constantemente, quanto mais amor desejarmos e praticarmos, maior será a manifestação dele em nossas vidas. Desejo que em breve nossa energia universal possa dar espaço a dias com muitas felicidades. Cuidem-se!





Leia Mais

Algo não cheira bem