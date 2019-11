Thammy comemora 30 semanas de gestação de Andressa

O empresário Thammy Miranda postou em suas redes sociais uma foto da esposa Andressa em ritmo de comemoração. Completando 30 semanas de gestação, a futura mamãe entra no oitavo mês de espera com sorriso largo no rosto e cheia de expectativas.

O clique feito por Thammy mostra Andressa com barrigão de fora com um coração | Foto: Divulgação

O clique feito por Thammy mostra Andressa com barrigão de fora com um coração pintado com batom. Na legenda o futuro papai escreveu: “E os meus amores completaram 30 semanas!!! 8 meses chegando na área!”.

Os fãs amaram a postagem e logo fizeram questão de curtir e comentar. “Que Deus abençoe vcs”, disse uma fã. “Nossa que rápido está passando… Ansiosa pra ver o Bento”, disse outra. “Já já ele está aqui”, disse uma terceira.