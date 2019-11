Vídeo! Rodrigo Faro pergunta de audiência durante homenagem a Gugu

Era pra ser um momento de homenagem a um colega de profissão. Mas Rodrigo Faro parecia estar mais preocupado com a audiência. Pelo menos foi isso o que boa parte do público sentiu ao ver Faro perguntar para a sua produção como estava a audiência de sua atração, enquanto exibia trechos sobre a carreira de Gugu Liberato , no último domingo (24).

Por conta da morte de Gugu, Rodrigo apresentou 'A Hora do Faro' ao vivo. O programa exibia um quadro produzido como especial de Dia dos Pais do programa Gugu, que foi ao ar entre 2015 e 2017, na Record TV, quando Faro questionou sua produção sobre os números e a fala do apresentador vazou.

"Como tá a audiência?", perguntou ele. Momentos depois, Faro volta a ficar com um semblante mais abatido. Assim que o momento caiu nas redes sociais, Rodrigo Faro começou a ser criticado. De fato, Rodrigo Faro estava vencendo a sua principal concorrente, Eliana.

