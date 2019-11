'Quem transa com gente do mesmo sexo não é gay,' diz ator pornô

O ator pornô Rico Marlon provocou polêmica ao afirmar que “gay é quem sente atração por outro homem e não quem tem experiências sexuais com outros homens”. Segundo o artista, existem zonas erógenas que as pessoas não exploram por preconceito.

“Não quer dizer que por experimentar um fio terra que aquela pessoa é gay. A região da próstata é o ponto G masculino e seu estímulo resulta em orgasmos intensos e prolongados. Há estímulos sensitivos que implicam em prazer na margem anal (região externa do ânus), no canal anal (parte interna) e no reto (região acima do canal, onde está a próstata”, disse Rico.