Vídeo! Anitta 'limpa' mão suja de salgadinho na cabeça de sobrinho

Anitta com a mão suja de salgadinho no cabelo do sobrinho | Foto: Divulgação

Anitta reproduziu com sucesso seu show do Rock in Rio no Parque Madureira, de forma gratuita, na tarde de sábado (7). Nos bastidores, um episódio da cantora no camarim chamou a atenção de alguns internautas. Enquanto se deliciava com salgadinhos de uma das marcas patrocinadoras do evento ao lado de seus sobrinhos Letícia e Breno, Anitta acabou fazendo um carinho na cabeça de Breno com a mão suja de farelo.



Embora ela tenha tentado limpar os dedos antes de fazer um cafuné rápido no menino, não teve jeito. Os internautas viralizaram o vídeo e começaram a zoar a funkeira. "A mãe da criança que lute", disse um fã. "100% eu quando minha mão está suja de biscoito", disse outro. "Hahaha, melhor lugar pra limpar", brincou um terceiro.

Veja o vídeo: