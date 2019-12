Bruna Marquezine aparece de biquíni por causa humanitária

A atriz Bruna Marquezine publicou em suas redes sociais uma parceria com uma marca de biquínis e roupas de praia para arrecadar dinheiro para uma organização humanitária que se dedica a ajudar crianças refugiadas no Brasil. Para isso, a morena publicou fotos suas com biquínis da grife no feed e stories da ferramenta.



“Tô feliz da vida em compartilhar com vocês o lançamento da coleção cápsula de beachwear que criei em parceria com a @soufeline: UM SÓ CORAÇÃO 100% (ISSO MESMO! 100%!) da renda arrecadada com a venda das peças será revertida para a @ikmr_brasil, organização humanitária no Brasil da qual sou embaixadora e que se dedica especificamente as crianças refugiadas, fazendo um trabalho lindo e necessário através da arte”, escreveu ela na legenda.

E finalizou dizendo para todos aproveitarem o verão praticando o bem.

"O coração chega fica quentinho. Bora aproveitar o verão fazendo o bem!", finalizou.