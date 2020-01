Saiba o valor que Neymar Jr. paga de pensão para o filho Davi Lucca

Na última segunda-feira (6), a atração vespertina do SBT, "Fofocalizando" entrou em um assunto que deu o que falar nos holofotes das mídias. Segundo uma fonte do programa, um dos debates da última tarde foi o valor que Neymar Jr gasta com a pensão do seu herdeiro, Davi Lucca.

No momento desta discussão foi revelado que o valor que o atacante do PSG gasta mensalmente com o filho é de R$80 mil. Além disso, o atleta deixou bem claro que faz questão de sempre conciliar parte de suas férias com a do filho, assim, consegue desfrutar de maiores instantes de lazer ao lado do pequeno.

Fugindo de qualquer tipo de turbulência com Carol Dantas, o craque brasileiro deixa claro, diariamente, que a relação entre ele e a mãe de seu único herdeiro é das melhores possíveis, afinal, mantém um grande respeito e cultivam uma amizade de muito tempo.

Prova disso foi a presença da família do astro no casamento de Carol, sem falar nas publicações de felicitações que o camisa 10 da Seleção Brasileira mandou para a ex-companheira, tanto em seu enlace, quanto no nascimento do seu segundo filho.

Nas redes sociais, isso fica bem claro! Sempre que chega o período de descanso, no final do ano, ou até mesmo no decorrer dele, Neymar surge ao lado de Davi. Na maioria das vezes, os companheiros aparecem em momentos de descontração e muita brincadeira.