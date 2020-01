Eduardo Costa é intimado a depor por suposta ameaça a cantor

Segundo o relato feito aos policiais, Eduardo não estaria aceitando o relacionamento de Clayton com a ex-namorada dele, Victória Villarim. | Foto: Instagran

O Cantor sertanejo Eduardo Costa foi intimado a prestar depoimento por suposta ameaça ao cantor Clayton, da dupla Clayton & Romário. De acordo com o Portal G1 Policiais civis teriam ido até a casa do cantor Eduardo Costa, no bairro Bandeirantes, na Região da Pampulha, na manhã desta quarta-feira (8), para intimar o sertanejo a prestar depoimento.



Como Eduardo Costa não estava em casa, a intimação foi entregue a um funcionário pelos policiais da Delegacia Adjunta ao Juizado Especial Criminal. O homem não soube dizer se o cantor está na capital mineira. O sertanejo deve prestar depoimento no dia 15 de janeiro.

Em seguida, os policiais seguiram para casa da família do cantor Clayton, que fica na orla da Lagoa da Pampulha. Como não havia ninguém neste endereço, a intimação não pode ser entregue.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no dia 23 de dezembro, Clayton estaria sendo ameaçado por Eduardo Costa e pelo irmão dele, Weliton Costa. Mensagens teriam sido enviadas ao celular de Romário, irmão de Clayton.

Segundo o relato feito aos policiais, Eduardo não estaria aceitando o relacionamento de Clayton com a ex-namorada dele, Victória Villarim.

Eduardo Costa com a ex-namorada Victória Villarim | Foto: Reprodução

A intimação acontece um dia depois de Victória Villarim, ex-noiva de Eduardo, tornar público que foi ameaçada de morte pelo irmão do cantor, Weliton Costa. Segundo a modelo, a ameaça aconteceu após Eduardo mostrar insatisfação ao descobrir que seu afilhado musical, Clayton Lemos, da dupla com Romário, estar se relacionando com ela.

De acordo com a Revista Quem Eduardo Costa já teria pedido desculpas pelas mensagens que teria partido do irmão dele e garantido que ele não faria mal a ninguém.

Veja a nota enviada pela assessoria de Eduardo Costa:

"O cantor Eduardo Costa está à disposição da justiça para prestar todos os esclarecimentos sobre os últimos acontecimentos que só chegaram ao seu conhecimento, na data de ontem (07), através da mídia. Uma data já foi marcada e o cantor se apresentará para prestar o depoimento. Por orientação dos advogados de Eduardo, a data e o local não serão divulgados”.