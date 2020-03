Vídeo: Grazi Massafera cai no 'Golpe do Álcool em gel'

Grazi comentou o caso na web | Foto: Divulgação





Indicado para o combate à disseminação do coronavírus, o álcool gel tem sumido das prateleiras do país. A grande procura pelo produto fez com que frascos falsificados passassem a ser comercializados ilegalmente, prejudicando consumidores.

A atriz Grazi Massafera foi uma das vítimas do novo golpe e publicou uma sequência de vídeos nos quais mostra que foi enganada. De acordo com a atriz, ela comprou três vidros de álcool gel falsificados.

`Três vidrinhos pequenininhos de álcool gel e, que vergonha, ele está falsificado. É gel de cabelo com umas gotinhas de álcool. Você coloca na mão, é uma meleca. Vergonhoso. Gel de cabelo vendido como álcool gel`, alertou aos seguidores.

Na quinta-feira (19), o Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania fechou uma fábrica clandestina de álcool gel em São Paulo e dois suspeitos foram pegos pela Polícia Civil vendendo frascos com uma mistura caseira que simulava álcool gel.

Diante de tanta procura e falsificação, o governo de São Paulo em acordo com a Associação Paulista de Supermercados (Apas) anunciou que os supermercados do estado devem vender álcool gel a preço de custo a partir de segunda-feira (23).

| Autor: Reprodução