Ex-BBB é preso após se envolver em acidente de trânsito

O ex-BBB Diego Alemão, vencedor da edição 7 do reality show, foi preso em Curitiba após se envolver em um acidente de trânsito. As informações são do G1.

De acordo com a Polícia Civil, Alemão é suspeito de dirigir sob efeito de bebida alcoólica e de ameaçar e agredir outra pessoa envolvida no acidente, além de desacatar a equipe policial.

Ele foi encaminhado à Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran).

Foto: Divulgação





A Polícia Militar (PM) informou que a batida foi registrada na Rua João Alencar Guimarães, por volta das 7h. Conforme a PM, houve registro de que um dos motoristas fazia ameaças no local.

Quando os policiais chegaram ao local da batida, Alemão se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele apresentava sinais de embriaguez, desrespeitou os policiais e agrediu o outro motorista, segundo o delegado Leonardo Carneiro.

"Segundo relato dos policiais ele deu um soco na vítima, deixou uma lesão na vítima e, por esses motivos, foi encaminhado à delegacia", disse.

