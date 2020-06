'Pegou muito mal', diz Alok após descobrir que cunhado pediu auxílio

O cunhado de Alok, irmão de sua esposa, Romana Novais, deu entrada para receber auxílio emergencial do governo, no valor de R$ 600. O DJ gravou vídeos para esclarecer a situação e disse já ter conversado com o cunhado.

"Para nossa indignação e surpresa ele usou mesmo o auxílio emergencial. E não nos avisou. Nós fazemos de tudo por nossa família. Eu sustento a minha e a Romana também", afirma Alok.

Alok disse que pediu para que o cunhado devolvesse o auxílio e o lembrou de quanto ele e Romana ajudam financeiramente a família.

"Enfim, galera, pegou muito mal, mas já pedimos para ele devolver o dinheiro. É isso, galera, não controlamos as pessoas. Infelizmente, aconteceu, mas, a partir de agora, não acontecerá mais. Eu tento salvar o mundo, mas às vezes a gente não consegue", diz.

O casal descobriu que ele recebeu auxílio emergencial por meio dos fãs.

"Pessoal, a Romana acabou de me mostrar que ela fez um Story e lá mostrava o celular do irmão. E tinha um aplicativo do auxílio emergencial. Começou a repercutir super mal. Fomos perguntar para ele o que estava acontecendo. Fomos perguntar por que ele fez isso sem avisar a gente. Ele é DJ, está passando por dificuldade, não está tendo evento, mas ele não queria pedir nada para a irmã, para mim e para ninguém. Ele quer se virar.", conclui Alok.

Veja o vídeo de esclarecimento:

Leia mais:

DJ Alok pede sugestões de fãs para live: 'Querem algum remix?

Nasce Ravi, primeiro filho de Alok e de Romana Novais