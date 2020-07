Babalorixá faz previsões para Whindersson Nunes e Lucas Lucco; confira

Veja as previsões | Foto: reprodução

Manaus – O humorista Whinderson Nunes e o cantor Lucas Lucco são famosos que estão com a vida em grande evidência nos últimos meses. O babarolixá Flávio Versace Ty Odé, afirma que os dois artistas devem procurar ajuda urgente.

O religioso avisa sobre a urgência de buscar ajuda espiritual como solução para problemas existentes. Para Whindersson Nunes, o momento é de saturação da vida e conflitos.



“Encontra- se saturado da vida. Muitos conflitos consigo e com os outros que o cercam. Necessidade de modificar atitudes e buscar espiritualidade para poder restaurar sua vida. O orixá Oxumaré avisa: mantenha sua determinação e encare as transformações deste ano como passaporte para sua evolução espiritual", disse o espiritual.

Para o cantor Lucas Lucco, a atenção aos caminhos deve ser observada. O religioso também aponta o risco de amizades próximas ao cantor.



“Pessoa com muita proteção e espiritualidade, porém com alguns problemas em relação a caminhos (Odun), fazendo que, por mais que lute, tenha caminhos lentos. Hoje tem tudo, amanhã não mais. Algumas amizades são prejudiciais. Pessoas com vícios problemáticas, ele deve manter-se afastado para não se prejudicar ainda mais. Está com a mente cansada e intranquila, mistérios existentes em sua vida estão prestes a serem revelados e isso provocará uma grande mudança. Alguns fatores em sua vida precisam ser trabalhados ou positivados para que tudo que ele sonha, aconteça em sua vida, para que nada seja momentâneo”, finalizou.

*Com informações da assessoria

