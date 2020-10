Chega ao fim o casamento de Gusttavo Lima e Andressa Suita

| Foto: Divulgação

Gusttavo Lima falou ao colunista Leo Dias sobre a separação de Andressa Suita, com quem se casou em 2015 e tem dois filhos, Gabriel, de 3 anos, e Samuel, de 2. “Do mesmo jeito que entrei no relacionamento, eu quis sair pela porta da frente. Sem sacanagem, sem traição", afirmou o sertanejo de 31 anos ao jornalista, que noticiou o fim do casamento do cantor com a modelo nesta sexta-feira (9).

"Temos dois filhos para criar pelo resto da vida. Nossa relação sempre foi muito tranquila. E nada pode afetar na criação dos nossos filhos. Mas, infelizmente, foi melhor dessa forma. Temos um propósito maior do que tudo, que é criar 2 filhos que será repleto de muito amor e dedicação. Amizade prevalece acima de tudo”, afirmou Gusttavo.

De acordo com informações passadas para o colunista, os dois não estariam nem mais morando na mesma cassa. A modelo estaria sem aliança e morando em uma antiga casa em um condomínio de Goiânia.

Nas redes sociais, logo após o colunista publicar sobre a separação, o cantor publicou um tweet escrito: “Melhor terminar, cada um por si”. O trecho, no entanto, seria parte de sua nova música “Café e Amor”.

A assessoria do cantor revelou que não tem um posicionamento sobre o assunto. Gusttavo e Andressa oficializaram a união em maio de 2016 em uma festa na fazenda do cantor.

