Andressa Suita posta pela 1º vez após separação de Gusttavo Lima

Andressa Suita voltou a usar as redes sociais nesta sexta-feira (23), após o anúncio oficial do fim de seu casamento com Gusttavo Lima, no último dia 9.

No clique, a modelo e influenciadora digital apareceu em meio à natureza e com um arranjo floral nos cabelos.

A aparição de Andressa deixou os fãs empolvoros, uma vez ela que vinhase mantendo afastada do público deste o fato ocorrido.

No campo da legenda, Andressa compartilhou duas figurinhas apenas: uma flor e uma estrela.

Já no espaço reservado para comentários dos seguidores, uma explosão de mensagens. Mais de 1.200 mil numa fração de minutos. Famosos como Ticiane Pinheiro e Flávia Viana exaltaram a beleza de Andressa. O mesmo ocorreu com os admiradores anônimos.

Andressa também pôde ser vista no Stories, usando a mesma roupa, o mesmo detalhe na cabeça e mexendo o rosto de um lado para o outro.