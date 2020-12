Miley Cyrus diz que faz muito sexo virtual: 'Não vou pegar covid"

Por falar em sensualidade, Miley comentou também o seu clipe ao lado de Dua Lipa | Foto: divulgação





Miley Cyrus foi bem franca, durante visita ao programa de rádio de Howard Stern na SiriusXM, sobre sua vida sexual durante a pandemia do coronavírus. Tem sido bastante interessante, e desafiador, sair para encontros ou conhecer pessoas. Eu faço muito sexo pelo FaceTime - é o mais seguro possível! Não vou pegar covid-19."

A cantora disse que considera "ridículo" pensar que alguém colocaria a si mesmo e aos outros em risco por causa de sexo. "É coisa de gente f*dida da cabeça", definiu.

Por falar em sensualidade, Miley comentou também o seu clipe ao lado de Dua Lipa, "Prisoner", que inclui várias cenas quentes entre as duas. Sobre a parceira de faixa, a cantora foi bem direta:

"Ela é gostosa para c*ralho". "Nós não fizemos sexo. Ela me lembra disso constantemente. Ela me dá esse olhar que diz: 'só nos seus sonhos'. É algo que ela projeta em mim. Eu não fiz sexo com a Dua Lipa, infelizmente", brincou ainda.

*Com informações do UOL