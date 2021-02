Nego Di pode sair com maior rejeição da história do BBB; veja a lista

. O humorista deve deixar a 21ª edição do reality de forma marcante | Foto: Divulgação

Contabilizando, até às 12h desta segunda-feira (15), mais de 96% dos votos, Nego Di pode ser eliminado com a maior rejeição em um paredão triplo da história do Big Brother Brasil. O humorista deve deixar a 21ª edição do reality de forma marcante, conforme os números da enquete do site UOL.

Fiuk aparecia em segundo lugar, mas ainda bem longe de Nego Di, com 2,15%. Já Sarah, se mostra a preferida para permanecer no programa até então, com apenas 1,05% dos votos.

Se os números da votação oficial forem parecidos com os da parcial da enquete do UOL, Nego Di que deve ocupar o pódio de maior rejeição em um paredão triplo, de toda a história do "Big Brother Brasil".

Veja o ranking dos mais rejeitados do BBB em paredão triplo:

1º Patrícia BBB 18: 94,26%

2º Nayara BBB 18: 92,69%

3º Ana Paula BBB 18: 89,85%

4º Victor Hugo BBB 20: 85,22%

5º Kerline BBB 21: 83,50%

6º Caruso BBB 18: 81,56%

7º Diego BBB 18: 81,07%

8º Daniel BBB 20: 80,82%

9º Elis BBB 17: 80,32%.

A enquete mede exclusivamente a preferência dos leitores do UOL, não tem valor de amostragem científica e também não interfere no andamento do programa. A votação segue aberta até a anunciação do resultado oficial, que irá ao ar ao vivo na TV Globo.

*Com informações do site UOL

