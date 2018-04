Projeto Espi Itinerante tem início nesta terça-feira, na Casa Militar

Manaus - A Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi) dará início, nesta terça-feira (10), ao Projeto Espi Itinerante 2018, programa de visitação às secretarias da Prefeitura de Manaus. A primeira edição acontece na Casa Militar, no bairro Compensa, zona Oeste.

Leia também: Mais de mil atendimentos em evento de saúde nas galerias

Segundo a diretora geral da Espi, Stela Cyrino, o objetivo do projeto é apresentar as ações da Escola aos servidores municipais e esclarecer dúvidas sobre os cursos gratuitos, ofertados em módulo presencial e Ensino a Distancia (EaD).

“Nós vamos com a nossa equipe do Departamento de Educação e Aperfeiçoamento (Deap) e promovemos esse encontro em cada órgão para mostrar a programação de cursos deste ano, explicar sobre o processo de inscrição no portal, o programa de contrapartida, entre outros assuntos”, afirmou.

Neste mês, o projeto acontecerá ainda no Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans), na próxima quinta-feira (12), na Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento (Semtrad), no dia 17 de abril; Na Casa Civil, no dia 19 de abril; na Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh), no dia 24 de abril; e na Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), no dia 26 de abril.

Durante a visita, a Espi também fará a distribuição do Catálogo de Cursos 2018 da Escola.

Leia mais:

SENAI capacita 'patrulheiros' para instalação de conversor digital

Notícia de motorista da Uber que assalta clientes em Manaus é falsa

Eletrobras realiza manutenção na rede elétrica em Novo Aripuanã